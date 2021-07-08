Защитник Фабиан Бальбуэна подписал контракт с московским «Динамо». Об этом сообщил журналист Рамиро Аранда в Инстаграме. Контракт 29-летнего игрока центра обороны заключён на четыре года.

Ранее Бальбуэна защищал цвета ряда парагвайских клубов, бразильского «Коринтианса», а последние три сезона выступал за «Вест Хэм».

В сезоне-2020/21 Бальбуэна провёл за лондонцев 14 матчей в чемпионате Англии. Его контракт закончился, и в «Динамо» он перешёл на правах свободного агента.

На счету Бальбуэна 18 матчей в составе сборной Парагвая.