Ирландский боец UFC Конор Макгрегор и американец Дастин Порье провели дуэль взглядов за день до поединка в рамках турнира UFC 264.

Мероприятие состоялось в ночь на пятницу, 9 июля. Макгрегор вёл себя в своём стиле: встал в стойку, а потом попытался сделать удар ногой в сторону Порье, но глава промоушена Дана Уайт и его помощники контролировали ситуацию. Дастин, в свою очередь, проявлял сдержанность и спокойствие.

Напомним, Макгрегор и Порье встретятся на турнире UFC 264 в ночь с 10 на 11 июля по московскому времени.

Для бойцов эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз они подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш.

Глава UFC Дана Уайт намекнул, что Макгрегор может получить титульный бой в случае победы над Порье.