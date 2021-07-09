Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру в скором времени может стать игроком «Милана». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны близки к заключению сделки.

По информации источника, «Милан» заплатит за 34-летнего француза 1 миллион евро, а также выплатит аналогичную сумму в качестве бонусов. Когда все детали сделки будут улажены, Жиру подпишет контракт на два года — до июня 2023-го. Скорее всего, официальное объявление будет сделано на следующей неделе.

Напомним, Жиру защищает цвета «Челси» с зимы 2018 года. Его переход из «Арсенала» обошелся «синим» в 17 миллионов евро. Француз отыграл 119 матчей за лондонцев во всех турнирах, забил 39 мячей и отдал 14 результативных передач.

На Евро-2020 сборная Франции с Жиру в составе сенсационно вылетела на стадии 1/8 финала.