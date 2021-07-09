Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри заболел коронавирусом. Как пишет АР со ссылкой на источники, его третий поединок с Деонтеем Уайлдером перенесен на неопределенный срок.

Скорее всего, бой состоится осенью. Фьюри проводил тренировочный лагерь в Майами, но из-за болезни будет вынужден вернуться домой, в Великобританию.

Ранее сообщалось, что третий поединок между боксерами запланирован на 24 июля 2021 года. 60% от общего гонорара должны были достаться Фьюри, так как он является действующим чемпионом, а оставшиеся 40% предназначались Уайлдеру.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера в реванше. После этого спортсмены пытались организовать третью встречу, но минувшей осенью Фьюри объявил, что бой не состоится, так как договориться с командой Уайлдера невозможно.