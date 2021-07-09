Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.

«Задачу выйти в плей-офф чемпионата Европы сборная не выполнила. Отбор к чемпионату мира? Мне нравится слово «отбор» – как будто у нас есть что отбирать. Мы находимся в смешной, я бы сказала, ситуации. То, что мы имеем и на что способны, показали на чемпионате Европы. Нам нужен специалист, который сможет даже этих неумех сорганизовать, и чтобы у них появился какой-то стимул, амбиции», – приводит слова Родниной «РБК-Спорт».

Напомним, об отставке Черчесова стало известно в четверг, 8 июля. РФС на своем официальном сайте сообщил, что расторгает контракт не только с главным тренером, но и его штабом. В качестве кандидатур на смену, по информации СМИ, рассматриваются Йоахим Лёв, Владимир Петкович, Андре Виллаш-Боаш и Штефани Кунц. Однако назначение Лёва и Виллаш-Боаша маловероятно, поскольку у специалистов слишком большие финансовые запросы.

На Евро-2020 Россия под руководством Черчесова не смогла выйти в плей-офф, заняв последнее, четвертое место в группе В с тремя очками.