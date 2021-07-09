Третий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером перенесен на 9 октября, сообщает журналист Майк Коппинджер.

Поединок должен был состояться 24 июля, но Фьюри, который является действующим чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версии WBC, заразился коронавирусом. Он уже начал тренировочный лагерь в Майами, однако теперь будет вынужден вернуться домой в Великобританию.

Напомним, в феврале 2020 года Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера в реванше. После этого спортсмены договорились о третьем поединке. 60% от общего гонорара должны были достаться Фьюри, так как он является действующим чемпионом, а оставшиеся 40% предназначались Уайлдеру.