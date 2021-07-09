Полузащитник «Брагантино» Клаудиньо подтвердил, что контактировал с петербургским «Зенитом». Однако, по словам футболиста, он не получил от клуба конкретных предложений.

«Во время трансферного окна разговоры о Европе становятся более конкретными. У меня уже были переговоры с «Лейпцигом» и «Зенитом», но сейчас, может, будет больше конкретики. Я уже сказал президенту, что переход может быть для меня хорошим шагом, хотя я и счастлив в клубе», — приводит слова Клаудиньо UOL Esporte.

По словам футболиста, он хочет перебраться в европейскую команду, так как мечтает выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, Клаудиньо Родригесу 24 года, его текущий контракт с «Ред Булл Брагантино» действует до 31 декабря 2024 года. Трансферную стоимость игрока оценивают в 8,5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Клаудиньо провел 21 встречу. На его счету три забитых мяча и шесть голевых передач.