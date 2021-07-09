Защитник «Нанта» Николя Паллуа может стать игроком петербургского «Зенита». По информации футбольного инсайдера Мохамеда Тубаш-Тера, в подписании игрока заинтересовал лично главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Он обратился к руководству клуба с просьбой приобрести Паллуа. По информации источника, российская команда уже начала переговоры с представителями 33-летнего защитника.

В минувшем сезоне чемпионата Франции Паллуа принял участие в 35 матчах, в которых забил два мяча. «Нант» занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 38 турах.

«Зенит» стал победителем чемпионата России, набрав 65 очков по итогам 30 матчей, и вышел в Лигу чемпионов.