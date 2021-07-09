Аналитики букмекерских контор оценили шансы сборной России по футболу пробиться на чемпионат мира-2022 после увольнения главного тренера Станислава Черчесова.

В четверг, 8 июля, РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым и его тренерским штабом. При этом новый наставник команды еще не найден, но уже в сентябре России предстоит продолжить борьбу в отборе на ЧМ-2022.

Победитель группы, напомним, попадет на мундиаль напрямую, а команда, занявшая второе место, отправится в стыковые матчи.

На то, что Россия займет 1-2 место, можно поставить с коэффициентом 1.45, что соответствует 64% вероятности. Если команда окажется за пределами топ-2, сыграет ставка за 2.55 (36%). Победа России в группе оценивается в 2.90.

После трех туров российская команда идет на втором месте в своей группе, имея 6 очков.