Нападающий Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба казанской команды, новое соглашение с капитаном рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 40 матчах, в которых набрал 23 (7+16) очка по системе «гол плюс пас». Его показатель полезности составил «+12».

Зарипов является единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Три раза он завоевал трофей в составе «Ак Барса», два — в «Металлурге». Предстоящий сезон станет для 40-летнего хоккеиста 17-м в составе казанского клуба.

В общей сложности Зарипов отыграл 887 матчей за «Ак Барс», в которых набрал 633 (288+345) очка.

Также форвард является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.