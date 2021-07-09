Луи ван Гал в скором времени может вернуться на пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. На данный момент известно, что представители Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) находятся в Португалии на переговорах со специалистом.

Напомним, сборная Нидерландов сенсационно проиграла в 1/8 финала Евро-2020 сборной Чехии (0:2) и покинула турнир. После неудачного выступления на чемпионате Европы главный тренер сборной Франк де Бур был отправлен в отставку.

Луи ван Гал возглавлял сборную Нидерландов дважды: с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под руководством тренера команда становилась бронзовым призёром чемпионата мира — 2014. Последним местом работы Луи ванн Гала был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в 2016 году.