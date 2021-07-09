В ночь на 11 июля в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 264, главным событием которого станет третья встреча ирландца Конора Макгрегора с американцем Дастином Порье.

Первый раз они подрались еще в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой состоялся более чем через шесть лет — в январе 2021-го. Американцу удалось взять реванш: на UFC 257 он нокаутировал Макгрегора во втором раунде.

Для ирландца предстоящий бой будет иметь большое значение: недавно глава промоушена Дана Уайт намекнул, что в случае победы Конор получит титульный поединок. Обладателем пояса в легком весе, напомним, является бразилец Чарльз Оливейра.

За день до поединка Макгрегор и Порье провели традиционную дуэль взглядов. Дастин, как и всегда, вел себя спокойно и сдержанно, в то время как Конор пытался спровоцировать соперника в присущей ему манере. Ирландец встал в стойку, а потом и вовсе попытался ударить оппонента ногой, но в ситуацию вмешался Уайт и его помощники. Они оттащили Макгрегора в сторону, и на этом битва взглядов закончилось.

Затем спортсмены провели словесную баталию, где Конор, как обычно, пообещал уничтожить соперника. По словам ирландца, Дастина должны унести из октагона на носилках. Однако был и интересный момент: Макгрегор объяснил, почему так мотивирован на предстоящий бой, хотя победа в нем не сравнится с былыми достижениями — завоеванием двух титулов.

«У меня настрой, будто я вернулся на стройку. На мне каска, жилет и 2 молота в руках. Вот мой настрой, и я не думаю о своих прошлых достижениях, деньгах в банке, рекордных достижений в списке Forbes и т.д. Я вернулся на стройку в экипировке и с молотками в руках», — сказал Конор.

Порье, в свою очередь, попытался высказать мнение, что победа над ирландцем станет для него более важной, чем успех в бою против Холлоуэя, где он завоевал титул временного чемпиона, но лишь с точки зрения хайпа. Однако Конор перебил оппонента и назвал его «фейковым говнюком», намекая на неправильные приоритеты американца.

И действительно, перед Порье стоял выбор: он мог провести титульный бой с Оливейрой или в третий раз встретиться с Конором. Реванш с ирландцем сулит баснословный гонорар, поэтому американцу не потребовалось много времени на раздумья. За предыдущий бой Дастин впервые заработал больше миллиона долларов и, похоже, вошел во вкус. Сейчас он может получить гонорар свыше 3 миллионов благодаря доле со сборов платных трансляций PPV, которая составит 40%.

По словам Порье, его план таков: сейчас он выйдет и уничтожит Конора, а уже потом, с победой и денежками в кармане, даст согласие на титульный бой. «Я удвоил ставку на самого себя», — говорит американец.

Российский боец Иван Штырков считает, что у Порье есть шансы на победу в третьем-четвертом раунде. Однако если UFC решил снова сделать из Конора привлекательный коммерческий проект, то и победа останется за ним. Омари Ахметов делает ставку на американца: по его мнению, Макгрегор может победить лишь в 1-2 раунде, но если Дастин выдержит начало боя, то потом у ирландца уже не хватит сил. Боец Рафаэль Физиев уверен, что Конору нечего ловить в предстоящем поединке. По его словам, Макгрегор тренируется с «непонятными людьми» и индусами, среди которых нет хороших бойцов.

Похоже, ирландец, как обычно, хочет навести побольше шума перед боем и вернуться домой с неплохим гонораром. Из яркого в его карьере остались только трэш-токи, но хайповые фразочки вряд ли помогут ему в октагоне.