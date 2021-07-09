Джонатан Гурейро ввел поклонников в заблуждение, показав накануне фото в своем аккаунте в инстаграме и подписав её «Привет, COVID». Как сообщил позднее российский фигурист, выступающий в танцах на льду, он уже переболел коронавирусом:

«Да, в 20-х числах июня получил положительный тест. Пришлось отсидеть две недели на карантине. Уже получены отрицательные тесты, скоро приступим к тренировкам», – сказал Гурейро.

Джонатан Гурейро родился в Австралии в семье российской фигуристки Светланы Ляпиной, с 2005 года проживает в России. С 2014 года фигурист выступает с Тиффани Загорски. В паре с ней он двукратный победитель Кубка России (2016 и 2017 годы), двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018 и 2020 годы).