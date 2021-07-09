Российская прыгунья Дарья Клишина объяснила, по каким причинам решила уехать из России в США.

«Результат встал, не было прогресса, которого хотелось. Я поняла, что хочу попробовать что-то новое, поменять и посмотреть, будет ли это работать лучше. Я поменяла тренера», — сказал Клишина.

Клишина также подчеркнула, что это был не вопрос между Россией и Америкой, и если бы новый тренер жил в Индонезии, спортсменка переехала бы туда:

«Считаю, что этот переезд в какой-то степени был для меня жертвой, я не знала, куда еду, к кому, языка у меня нет, финансово будет бить по карману и так далее. Было больше минусов, но я понимала, зачем я это делаю: у меня было огромное желание прогрессировать», — сказал Клишина.

Дарья Клишина серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013). С 2013 года спортсменка живёт и тренируется в США.