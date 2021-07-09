Экс-наставник сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился подробностями своего ухода из национальной команды:

«Меня не увольняли, это важный момент. Со стороны тренерского штаба были выполнены все задачи, которые прописаны в контракте. Всё, о чём мы договаривались, было выполнено. Мы пообщались вчера, обсудили ситуацию и по обоюдному согласию приняли решение расстаться», — сказал Черчесов.

Черчесов также отметил, что пожелал удачи новому тренерскому штабу и успехов в предстоящем чемпионате мира по футболу.

Напомним, накануне Станислав Черчесов был снят с должности главного тренера сборной России по футболу после неудовлетворительных результатов выступления команды на Евро-2020.