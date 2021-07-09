Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), российская прыгунья в длину Дарья Клишина разразилась критикой в сторону Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Полнейший беспредел. Почему 10?! Почему федерация не борется? Почему они не боролись за, например, 50 человек? 10 — это вообще ничто, беспредел полнейший», — высказалась Дарья.

При этом Дарья отметила, что даже поездка 10 спортсменов – это большая радость для России и лично для спортсменов, однако призналась, что получить настолько колоссальный для атлетов опыт смогут не все.

«Они полностью это тоже заслужили — как любая другая страна, которая везёт полный состав», — добавила Клишина.

Напомним, от России на Олимпийские игры в Токио в связи с санкциями ВАДА поедут лишь 10 легкоатлетов, в числе которых также значится Дарья Клишина.