Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробные соглашения с защитником Михаилом Патрикеевым и нападающими Евгением Григоренко и Никитой Михайловым.

Михаил Патрикеев ранее уже защищал цвета дальневосточного клуба в сезоне-2018/2019, сыграв 19 матчей и сделав две результативные передачи при полезности «0». Евгений Григоренко также выступал за «Адмирал» в сезоне-2017/2018, где провёл 14 игр и набрал 3 (1+2)результативных очка при коэффициенте полезности «-1». Никита Михайлов в прошедшем сезоне выступал за хоккейный клуб «Сочи», где провел всего 9 матчей и не отметился результативными действиями.

Напомним, «Адмирал» пропустил сезон-2020/2021 из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса. В сезоне 2021/2022 хоккейный клуб продолжит выступление в КХЛ.