Портал стопкоронавирус.рф опубликовал статистику на пятницу, 9 июля. За минувшие сутки в России зафиксировано 25 766 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии в стране выявлено 5 733 218 случаев.

За последние 24 часа от коронавируса скончались еще 726 человек. Выписаны по выздоровлению 21 832 гражданина. На сегодняшний день заболевание находится в активной стадии у 426 630 пациентов.

С момента начала пандемии в России коронавирус унес жизни 141 501 человека. 5 165 087 зараженных успешно преодолели болезнь. В общей сложности в стране сделано более 154,1 млн тестов на коронавирус.

Наибольший прирост заболеваемости вновь зафиксирован в Москве — 6643 новых случая. В Московской области выявлено 2545 случаев за сутки, в Санкт-Петербурге — 1951.