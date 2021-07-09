Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал переход экс-тренера команды Василия Березуцкого в «Краснодар».

«Для нас это было какое-то странное решение. Необычно и непривычно, что Вася с Лёшей разошлись. Конечно, шуток от Васи больше нет, но остался Алексей, который ещё даст фору брату. Точнее, Алексей Владимирович», — приводит слова Чалова «Чемпионат».

Напомним, по ходу прошлого сезона новым главным тренером «Краснодара» стал Виктор Гончаренко, до этого возглавлявший ЦСКА. В его тренерский штаб входил Березуцкий. Таким образом, специалисты продолжили совместную работу в новом клубе.

Вместо Гончаренко в ЦСКА был назначен Ивица Олич, однако хорватский специалист покинул команду спустя три месяца. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Алексей Березуцкий.