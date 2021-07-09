Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь на сезон-2021/22.

Открывать регулярный чемпионат будет встреча между прошлогодними финалистами Кубка Гагарина — омским «Авангардом» и московским ЦСКА. Матч состоится 1 сентября.

Ознакомиться с календарем можно на официальном сайте КХЛ.

В связи с тем, что в лигу вернулся владивостокский «Адмирал», состав дивизионов претерпел изменения. «Адмирал» будет играть в дивизионе Чернышева, а пекинский «Куньлунь» — в дивизионе «Харламова». «Торпедо» вернется в Западную конференцию и выступит в дивизионе Боброва, а «Северсталь» переедет в дивизион Тарасова.

Розыгрыш Кубка Гагарина стартует 4 марта. Если финальная серия продлится до семи матчей, заключительная игра пройдет 30 апреля.