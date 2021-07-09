Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов может в скором времени покинуть академию «Ангелы Плющенко». Об этом сообщает tele-sport.ru со ссылкой на собственный источник.

Розанов присоединился к академии Евгения Плющенко в мае прошлого года. До этого он входил в тренерский штаб Этери Тутберидзе, но покинул «Хрустальный» одновременно с Александрой Трусовой. Затем, в конце июля, в группу Розанова перешла Алёна Косторная.

По окончании сезона-2020/21 обе спортсменки вернулись к Тутберидзе, а Розанов хотел перейти в ЦСКА. Однако Елена Буянова отказалась принять его в свой тренерский штаб, заявив, что после ухода из «Хрустального» специалист не вызывает у неё доверия.

Сейчас Розанов участвует в тренировочном лагере хореографа Бенуа Ришо во Франции, сборы продлятся до конца июля. Решение о дальнейшей карьере тренера будет принято по возвращении в Россию.