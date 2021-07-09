Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новости о возможном уходе тренера Сергея Розанова из его академии.

«Сережа сейчас находится на сборах за границей. Он уехал туда тренироваться с нашими ребятами. Как вернется, мы будем принимать решение. Пока он на сборах, это было в планах», — приводит слова Плющенко «Телеспорт».

По словам экс-фигуриста, решение будет принимать сам Розанов, поскольку между ними нет никаких контрактов. Плющенко подчеркнул, что инициатива о прекращении сотрудничества исходила не от него.

«Нет, меня все тренеры устраивают. Просто каждый выбирает для себя свой путь — оставаться или уходить, двигаться дальше. Может, попробовать себя за границей. Подобные вещи всегда исходят от ребят», — сказал Плющенко.

Напомним, Розанов присоединился к академии Плющенко в мае прошлого года. До этого он входил в тренерский штаб Этери Тутберидзе, но покинул «Хрустальный» одновременно с Александрой Трусовой. Затем, в конце июля, в группу Розанова перешла Алёна Косторная.

По окончании сезона-2020/21 обе спортсменки вернулись к Тутберидзе, а Розанов хотел перейти в ЦСКА. Однако Елена Буянова отказалась принять его в свой тренерский штаб, заявив, что после ухода из «Хрустального» специалист не вызывает у неё доверия.