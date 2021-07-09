Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что у него нет алкогольной зависимости. По словам специалиста, он может выпить фужер хорошего вина, но не станет употреблять некачественный напиток.

«У меня ни от чего нет зависимостей, только от России. Как вовремя остановиться? Остановиться должен каждый сам, любым способом. Когда мне становится неуютно, говорю: «Я ухожу, у меня есть дела». Или я выпиваю завершающий фужерчик, скажу пару приятных слов и ухожу просто», — приводит слова Сёмина Sports.ru.

Специалист напомнил о выдающихся тренерах Константине Бескове и Валерии Лобановском, которые могли периодически выпить, но никто никогда не видел их в нетрезвом состоянии.

«Выпивать нужно правильно! Я, кстати, не из тех людей, кто пьет каждый день. Есть настроение хорошее — могу выпить», — сказал Сёмин.

Напомним, с 2016 по 2020 год Сёмин возглавлял московский «Локомотив». До этого он работал в стане «железнодорожников» с 2009 по 2010 год и с 1992 по 2005. После ухода из столичного клуба специалист остается без работы.