Футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением а связи с новыми коронавирусными ограничениями, введенными в Санкт-Петербурге.

«Мы подробно ознакомились с постановлением властей, готовы выполнить все меры, поскольку разделяем общую обеспокоенность. При этом находимся в тесном контакте с городом, и как заявляли ранее, клуб готов принять все необходимые меры для организации чистых зон на трибунах, чтобы зрителям ничего не угрожало», — гласит сообщение клуба.

Напомним, ранее стало известно, что с 13 июля в Петербурге запрещено проведение мероприятий с участием более 75 человек. Однако «Зенит» сможет проводить домашние матчи на «Газпром-Арене» в присутствии зрителей.

Для этого сине-бело-голубым придется перед каждой игрой РПЛ согласовывать квоты болельщиков с комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, а также с Роспотребнадзором. Первый домашний матч «Зенита» запланирован на 7 августа, соперником станет «Краснодар».