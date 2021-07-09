Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал новости о возможном уходе тренера Сергея Розанова из его академии.

По словам экс-спортсмена, он дает своим тренерам группы детей, в которых те работают самостоятельно.

«Я дал Сереже его группы, он их ведет. Для всех говорю — у меня есть мои две группы, два коллектива, с которыми я работаю и веду. Со всеми я работать просто не могу, это будет нечестно по отношению к спортсменам и к тренерам. Поэтому некоторым специалистам я дал их собственные группы», — приводит слова Плющенко «Телеспорт».

Плющенко отметил, что собственная группа есть и у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, которая присоединилась к его академии в минувшем сезоне. Она занимается с учениками по собственной методике.

«Так же и Сережа Розанов. Он занимался Косторной, вел ее сам. Я там никакого отношения не имел — так, иногда приходил, если они сами меня просили», — сказал Плющенко.

Напомним, Розанов присоединился к академии Плющенко в мае прошлого года. До этого он входил в тренерский штаб Этери Тутберидзе, но покинул «Хрустальный» одновременно с Александрой Трусовой. Затем, в конце июля, в группу Розанова перешла Алёна Косторная.

По окончании сезона-2020/21 обе спортсменки вернулись к Тутберидзе, а Розанов хотел перейти в ЦСКА. Однако Елена Буянова отказалась принять его в свой тренерский штаб, заявив, что после ухода из «Хрустального» специалист не вызывает у неё доверия.