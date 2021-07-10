В Бразилиа (Бразилия) на стадионе «Манэ Гарринча» стартовал матч Кубка Америки между сборными Колумбии и Перу. Команды сражаются за бронзовые медали, стартовый свисток прозвучал в 03:00 по московскому времени.

Встречу обслуживает бразильская бригада арбитров во главе с Рафаэлом Клаусом. В роли его ассистентов на линиях работают Бруно Пирес и Данило Симон Манис. Резервным рефери назначен Хери Варгас Каррено из Боливии.

Обе команды оступились на стадии полуфинала. Колумбия, за которую выступает хавбек «Зенита» Вильмар Барриос, встречалась с Аргентиной и уступила в серии послематчевых пенальти. Соперником сборной Перу была команда Бразилии, хозяева турнира победили со счетом 1:0.

В финале Бразилия и Аргентина сыграют между собой, матч состоится в ночь с 10 на 11 июля мск.