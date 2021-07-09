В Подмосковье на «Арене Химки» стартует предсезонный товарищеский турнир Кубок Матч Премьер. В первом круге хозяева поля «Химки» встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится сегодня, 10 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.

Как стало известно ранее, из-за новой волны коронавируса турнир будет проходить без зрителей. Все встречи в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Согласно регламенту, если основное время матча завершится вничью, победитель определится в серии пенальти. За победу в основное время команда получает 3 очка, за победу по пенальти – 2 очка, за поражение по пенальти — 1 очко.

Помимо «Рубина» и «Химок», в турнире примут участие «Спартак» и «Сочи».