В Лондоне подходит к концу розыгрыш женского турнира Уимблдона. Сегодня, 10 июля, в финальном матче встретятся австралийка Эшли Барти и представительница Чехии Каролина Плишкова. Спортсменки появятся на корте не ранее 16:00 по московскому времени.

В полуфинале Плишкова выбила из борьбы четвертую ракетку мира, белоруску Арину Соболенко. Игра длилась почти два часа и завершилась в трех сетах. Барти оказалась сильнее немки Анжелики Кербер, посеянной под 25-м номером.

Барти и Плишкова шесть раз встречались друг с другом, четыре раза победила австралийская теннисистка, два раза — чешская. Из этих матчей лишь один проходил на травяном покрытии (Ноттингем, 2016), в нем победа осталась на стороне Плишковой, а Барти играла в статусе квалифаера.