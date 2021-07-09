Австралийский баскетболист и разыгрывающий Мэттью Деллаведова подписал соглашение с австралийским клубом «Мельбурн Юнайтед». Срок действия контракта игрока и сумма сделки не сообщается.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что австралийским баскетболистом интересуется «Зенит» (Санкт-Петербург). Мэттью Деллаведова был готов подписать контракт с клубом, в случае, если сумма соглашения составила бы $ 1,5 млн за сезон.

Мэттью Деллаведова провёл 8 сезонов в НБА. В Америке баскетболист выступал за «Кливленд» (2013-2016 и 2018-2021 годах) и «Милуоки Бакс» с 2016 по 2018 года. В составе «Кавальерс» в 2016 году он стал чемпионом НБА.