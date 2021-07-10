Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Шоу будет проходить в Лас-Вегасе (США) на Ти-Мобайл арене в ночь с 10 на 11 июля.

Конор и Порье сойдутся в главном поединке турнира, его начало ожидается не ранее 05:30 мск. Бесплатная прямая трансляция боя будет доступна на «РЕН ТВ».

Для бойцов эта встреча будет уже третьей в рамках промоушена. Первый раз они подрались в сентябре 2014 года, тогда Конор одержал победу техническим нокаутом в первом раунде. Второй бой прошел в январе 2021-го, американцу удалось взять реванш.

Ранее Уайт намекнул, что Макгрегор может получить титульный бой в случае победы над Порье. Действующим обладателем пояса в легком весе является бразилец Чарльз Оливейра.