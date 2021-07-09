Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес рассказал, когда планирует завершить свою профессиональную карьеру футболиста. По словам Фернандеса, он готов сделать это через три года.

«Я часто разговариваю с семьёй, с близкими людьми на эту тему. Точно не планирую играть до 35-37 лет как Жирков. Почти уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере игрока. Доиграю до 33 лет, а потом вообще закончу с футболом», — сказал Фернандес в интервью.

Футболист отметил, что для игры на сверхвысоком уровне необходимо соответствовать различным критериям, в том числе физподготовка игрока должна быть запредельной.

«Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю стопроцентного результата, сразу закончу», — подытожил Марио.

По его словам, он будет скучать по атмосфере, ведь он провел в этом деле практически всю свою жизнь. К тому же, по мнению футболиста, спорт отнимает много сил и времени, которые он мог бы потратить на семью и близких.