Российский теннисист Аслан Карацев снялся с грунтового турнира категории АТР 500 в Гамбурге (Германия), который стартует в понедельник, 12 июля.

Причина, по которой россиянин пропустит соревнования, пока не сообщается. Вместо него на турнире выступит 22-летний француз Корентен Муте. Помимо Карацева, в Гамбург не заявился никто из российских игроков.

Напомним, действующим победителем турнира является россиянин Андрей Рублев, в прошлогоднем финале одолевший грека Стефаноса Циципаса.

На Уимблдоне, который завершится 11 июля, Карацев потерпел поражение от француза Жереми Шарди в первом круге. Для россиянина это был первый травяной «мейджор» в карьере. Позднее Карацев и Елена Веснина снялись с Уимблдона в смешанном разряде.