Главный тренер футбольного клуба «Краснодар» Виктор Гончаренко с сочувствием отнесся к отставке Станислава Черчесова с поста наставника сборной России.

«У меня всегда огорчение от того, что увольняют тренеров. Потому что знаю сам, насколько это всё тяжело даётся: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать. Если у тебя есть какие-то договорённости с руководителями, и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют», — сказал Гончаренко.

По словам Гончаренко, есть масса факторов и ситуаций, которые влияют на результаты тренеров, и приводят иногда к печальным последствиям, вроде увольнения.

При этом главный тренер «Краснодара» призвал своих коллег следить за результатами своей работы, и не засиживаться на постах, если прогресса в работе нет.