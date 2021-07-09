Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская сообщила, что хореограф Никита Михайлов поставил короткую и произвольную программы её ученику Александру Самарину.

«Обе программы готовы, их постановкой занимался Никита Михайлов. Музыкой для короткой программы будет саундтрек из фильма «Матрица», произвольная поставлена на композиции Аpashe – Lord & Master, а также Армана Амара – Save us и La terre vue du ciel», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Напомним, Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019 и медалистом взрослых этапов серии Гран-при. В минувшем сезоне он испытывал проблемы со здоровьем, из-за которых пропустил несколько турниров.

В частности, Самарин снялся с этапа Гран-при в Москве и не выступил в финале Кубка России, а на чемпионате страны занял пятое место и не попал в команду на чемпионат мира.