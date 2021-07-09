Японская фигуристка Рика Кихира определилась с музыкой для новой произвольной программы на олимпийский сезон. Как сообщает твиттер издания Hochi Shimbun, спортсменка будет выступать под саундтрек из фильма «Титаник».

Музыка для короткой программы пока не разглашается.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал распределение фигуристов по этапам Гран-при в сезоне-2021/22. Кихира выступит на соревнованиях в Ванкувере (Канада) и Токио (Япония).

В апреле журналист Владислав Жуков сообщал, что Кихира на постоянной основе тренируется в Швейцарии у Стефана Ламбьеля, но регулярно летает в Японию, что мешает ей набрать оптимальную форму.

Напомним, в прошлом сезоне Кихира неудачно выступила на чемпионате мира в Стокгольме, провалившись в произвольной программе. Также фигуристка слабо откатала на командном чемпионате мира в Осаке.