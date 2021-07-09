Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев первым отреагировал на отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной.

В своем аккаунте в Инстаграм, футболист опубликовал совместную фотографию с экс-наставником и сопроводил снимок подписью «Спасибо за доверие все эти годы».

Накануне Станислав Черчесов был снят с должности главного тренера сборной России по футболу по обоюдному согласию с РФС. Контракт специалиста с командой был рассчитан до декабря 2022 года, однако из-за неудовлетворительных результатов выступления сборной на Евро-2020, тренер был уволен.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России уступила сборным Бельгии и Дании, обыграв с минимальным счетом дебютанта турнира сборную Финляндии (1:0). По итогу команда смогла набрать только три очка и занять последнее место в группе.