Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко назвал имя потенциального соперника Хабиба Нурмагомедова. Он хотел бы увидеть бой Хабиба с обладателем соответствующего пояса Чарльзом Оливейра, в случае если бывший боец UFC захочет возобновить карьеру.

«Оливейра сейчас ближе всех к поясу. Он стилистически подходит Хабибу. Но Хабиб давно не дрался, поэтому Оливейра сейчас главный претендент на титул. Если Хабиб вернётся, ему надо провести бой с Оливейрой. Это будет очень интересно», — сказал Шлеменко.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца смешанных единоборств в 2020 году. На счету спортсмена 29 боев и ни одного поражения за всю историю профессиональной карьеры.