Бывший генеральный директор «Спартака» Николай Тищенко умер от коронавируса.

Как сообщил экс-директор по связям с общественностью клуба Александр Малышев, функционер скончался в больнице сегодня, 9 июля.

Тищенко работал в «Спартаке» в период с 2007 по 2010 год. При нем команда достигла лучших результатов за все время выступления в КХЛ: красно-белые дошли два раза подряд дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина. В сезоне-2008/09 москвичи обыграли СКА в трехматчевой серии, но потом уступили «Локомотиву», а на следующий год прошли «Динамо», но вновь не справились с ярославцами.

В 2010-м году Тищенко покинул «Спартак», и с тех пор команда ни разу не проходила первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. После ухода из клуба функционер переключился на агентскую деятельность.