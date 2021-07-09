Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался насчет увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды:

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы. Жаль, что так сложилось на Евро, и мы прекрасно понимаем, что это наша общая вина и ответственность. Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» — написал Дзюба в своём «инстаграме».

Накануне Станислав Черчесов был снят с должности главного тренера сборной России по футболу по обоюдному согласию с РФС. Контракт специалиста с командой был рассчитан до декабря 2022 года, однако из-за неудовлетворительных результатов выступления сборной на Евро-2020, тренер был уволен.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России уступила сборным Бельгии и Дании, обыграв с минимальным счетом дебютанта турнира сборную Финляндии (1:0). По итогу команда смогла набрать только три очка и занять последнее место в группе.