Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал слова защитника Марио Фернандеса о том, что он, возможно, больше не сыграет за национальную команду.

«Я откуда знаю, погорячился он или нет. Если сказал это, значит, наверное, серьезно. Наверное, подумал перед этим, не просто так же сказал это. Ну, другой будет играть, ничего страшного», — приводит слова Широкова Sport24.

По мнению экс-футболиста, заменить Фернандеса сможет защитник «Зенита» Вячеслав Караваев, который уже успешно справлялся с этой задачей.

Напомним, в пятницу, 9 июля, Фернандес заявил, что может завершить карьеру в сборной России. По словам футболиста, его физические кондиции уже не такие, какими были раньше: он переболел коронавирусом, а после этого получил несколько травм.