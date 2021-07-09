Российский нападающий Кирилл Капризов может вернуться в КХЛ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, хоккеиста не устраивает долгосрочный контракт, который предлагает «Миннесота Уайлд».

Клуб НХЛ предложил россиянину соглашение сроком на восемь лет, однако Капризова это не интересует. Возможно, форвард вернется в московский ЦСКА.

«ЦСКА, конечно, хочет его обратно, и это реально, особенно сейчас. Вероятно, игроки из НХЛ не поедут на Олимпиаду в Китай, потому что стоит очень серьезный вопрос по страховке. Если НХЛ откажется отпускать игроков на Олимпийские игры, тогда Россия будет больше заинтересована в том, чтобы Капризов вернулся», — сообщил источник.

Напомним, минувший сезон стал для 24-летнего Капризова дебютным в НХЛ. Россиянин отыграл 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко и заработал показатель полезности «+10». В плей-офф Кубка Стэнли он провел семь встреч, в которых записал на свой счет 3 (2+1) балла.