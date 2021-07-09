Футбольный клуб «Зенит» начал реконструкцию футбольного поля на домашней арене в Санкт-Петербурге. Впервые с 2017 года на стадионе будет полностью заменен старый газон. В процессе замены, на арене будет произведен демонтаж существующего покрытия, выравнивание основания поля, а также укладка, выравнивание, подготовка и тестированию нового покрытия. Работы должны будут завершиться к 17 июля.

За четыре года покрытие на арене выдержало матчи Кубка конфедераций, чемпионат мира-2018 и чемпионат Европы-2020, а также три чемпионских сезона «Зенита».

Кроме того, сохраненные части газона во вратарской зоне, центральном круге, у зон углового удара и вдоль всей полевой разметки планируется использовать повторно, но в другом амплуа. Для болельщиков «Зенита» создадут лимитированную коллекцию из уникальных боксов со стабилизированным газоном разной формы в комплекте с футбольным мячом, которые можно будет приобрести в официальных магазинах клуба.