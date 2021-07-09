На Олимпийский сезон в фигурном катании принято брать что-то из классики, что-то проверенное временем, что легче будет понять судьям и за что можно будет поставить высокие оценки. Какие тенденции в этом цикле? Сегодня рассмотрим будущие программы одиночников.

В мужском одиночном катании мы точно увидим две постановки под «Список Шиндлера» — у Джейсона Брауна, который решил вернуться к старой программе, и у Михаила Коляды с новым вариантом от Никиты Михайлова. Музыка, как и сам фильм, невероятно сильная, но ее и сложнее интерпретировать, поскольку нужно перекрыть чем-то новым все те программы, которые были до.

Сложно будет и с интерпретацией «Болеро» Мориса Равеля: в произвольной программе под эту музыку будут кататься россиянка Камила Валиева и японец Шома Уно. С «Болеро» фигуристы не раз завоёвывали медали крупнейших турниров, однако укротить такую музыку под силу не всем.

Японские фигуристы решили остановиться на проверенных вариантах. Шун Сато для короткой программы выбрал «Лето» из «Времён года» Антонио Вивальди. Музыку из кинофильма «Титаник» возьмёт для произвольной программы Рика Кихира, а мелодии фильма «Гладиатор» взяла Каори Сакамото, но уже для короткой программы. Сатоко Мияхара оставила прошлогоднюю произвольную программу «Тоска«.

В Европе и США тоже есть фигуристы, сделавшие ставку на что-то проверенное. Швейцарка Алексия Паганини выбрала для короткой программы танго «La Cumparsita«. Денис Васильев в произвольной программе будет выступать под «Ромео и Джульетту», а Артур Даниелян выбрал «Шехерезаду«. Брэди Теннелл будет катать произвольную под Людовико Эйнауди «Nuvole Bianche» — эта композиция приобрела известность во всем мире и за десятилетие успела стать практически классической. Относительную «классику» выбрал и Александр Самарин: его короткая программа поставлена под саундтрек «Матрицы«, частенько используемой в фигурном катании.

Саундтрек к сериалу «Оставленные» нельзя назвать классикой в чистом виде, но имя ему в мире фигурного катания сделал «Ангел» Алены Косторной. Музыку из «Оставленных» для короткой программы взяла кореянка Ю Ен, однако у неё совершенно иной подбор фрагментов. Для произвольной программы фигуристка выбрала саундтрек из «Отверженных».

Пока среди олимпийских программ нет «Кармен», нет «Мулен Руж» (хотя вдруг случится так, что Дарья Усачева оставит прошлогоднюю короткую программу), нет «Лебединого озера». Но то ли ещё будет — например, мы почти не знаем, под что будут кататься ученицы группы Этери Тутберидзе.