Японская фигуристка, победительница чемпионата четырёх континентов Каори Сакамото выбрала музыку для короткой программы на сезон-2021/22, который будет олимпийским.

Как сообщается в официальном «Твиттере» японского издания Hochi Shimbun, Сакамото будет катать короткую программу под музыку из фильма «Гладиатор». В прошлом сезоне японка исполняла короткую программу под музыку Иоганна Себастьяна Баха.

Уже известно, что Каори Сакамото выступит на этапах серии Гран-при в США и в Японии. Турнир Skate America пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября, а турнир NHK Trophy состоится в Токио с 12 по 14 ноября.

В 2018 году Каори Сакамото уже выступала на Олимпийских играх: в турнире женщин-одиночниц спортсменка заняла 6-е место.