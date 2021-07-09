Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на финальный матч чемпионата Европы 2020 по футболу, в котором встретятся сборные Англии и Италии.

Встреча состоится на стадионе «Уэмбли» в Лондоне в воскресенье, 11 июля.

В «Инстаграме» тренера Хабиба Хавьера Мендеса появилось видео, на котором боец рассуждает о победителе Евро-2020. По словам Хабиба, после ЧМ-1966 сборная Англии ничего не выигрывала.

«У них очень хорошая, молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и финал они сыграют дома», — отметил Хабиб, добавив, что хорошие шансы есть на победу и у Италии, поскольку в команде собрались очень опытные игроки.

«Мне кажется, что Англия должна победить, потому что у неё есть скорость. Надеюсь, Англия победит. Считаю, они заслужили это», — рассказал Нурмагомедов.