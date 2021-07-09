Победители Олимпийских игр, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа, будут награждаться медалями из переработанной домашней электроники, точнее из из элементов электронных устройств, которые жители Японии сдавали на утилизацию в течение двух лет -золота, серебра и бронзы.

«Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идёт о смартфонах, компьютерах. Всё собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный: он сделан из переработанного пластика», — рассказал представитель оргкомитета Олимпиады Юки Арата.

Кроме того, между спортивными объектами внутри Олимпийской деревни будут курсировать машины с низким уровнем загрязнения окружающей среды и электромобили. По словам организаторов акции, таким образом они хотят привлечь внимание общественности к проблемам экологии.