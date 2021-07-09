Стали известны новые подробности отставки бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесов. Как сообщает источник близкий к ситуации, сумма компенсации за досрочное расторжение соглашения составляет 5 млн евро. Однако Черчесов сообщил, что отказывается от компенсации.

Напомним, накануне было объявлено, что Станислав Черчесов покинет пост главного тренера сборной России по футболу. Контракт специалиста с командой был рассчитан до декабря 2022 года, однако из-за неудовлетворительных результатов выступления сборной на Евро-2020, тренер был уволен.

Напомним, на чемпионате Европы по футболу сборная России уступила сборным Бельгии и Дании, обыграв с минимальным счетом дебютанта турнира сборную Финляндии (1:0). По итогу команда смогла набрать только три очка и занять последнее место в группе.