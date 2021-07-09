Российский хоккеист Кирилл Капризов не планирует возвращаться в КХЛ. Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет подписать нападающего к новому сезону.

«Не верьте этой чуши. Очередной ВБРОС. В ЦСКА Капризова не будет. Идут обычные переговоры с клубом НХЛ. Про фактор Олимпиады вообще смешно слышать. У Капризова уже есть олимпийское золото, да и шансы на поездку энхаэловцев высокие. Кирилл будет играть в Северной Америке очень и очень долго», — написала в своем телеграмм-канале журналистка Дарья Тубольцева.

Напомним, соглашение 24-летнего нападающего с «Миннесотой» истек по окончании сезона 2020/2021. По слухам, Капризова не устраивает предлагаемый клубом новый контракт на восемь лет так как игроки НХЛ возможно не поедут на Олимпиаду в Китай в 2022 году.