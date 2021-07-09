Впервые со дня трагедии ярославский хоккейный клуб «Локомотив» проведёт домашний матч 7 сентября. В этот день исполнится ровно 10 лет авиакатастрофе, унесшей жизни всех игроков команды в 2011 году. Отмечается, что это было сделано по просьбе клуба.

Примечательно, что соперником «Локомотива» будет минское «Динамо», на матч с которым вылетел в тот злополучный день ярославская команда.

Напомним, 7 сентября 2011 года самолет Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск на первый матч сезона. В авиакатастрофе погибли 44 человека, включая всех игроков, тренерский штаб и персонал команды. Выжить в страшной катастрофе удалось только бортпроводнику Александр Сизову.