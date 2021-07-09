На официальном сайте рекрутинговом агентства SuperJob появилась вакансия главного тренера сборной России по футболу.

В объявлении указано, что успешного кандидата ожидает работа в дружном коллективе профессионалов, частые командировки и высококонкурентная зарплата. Кроме того, от соискателя требуется «опыт управления коллективом от 25 человек, умение работать с «золотым активом», разбираться в метриках продвинутой статистики».

Также кандидат должен уметь мотивировать команду и работать в кризисных ситуациях. От кандидата нужен опыт работы на аналогичной должности от трех лет, на работе предполагается полная занятость с гибким графиком работы. В вакансии указан трехмесячный испытательный срок с сентября по ноябрь 2021 года. Для кандидатов иностранных государств, работодатель готов предоставить помощь в оформлении разрешения на работу в России.

Напомним, накануне было объявлено об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Контракт специалиста с командой был рассчитан до декабря 2022 года, однако из-за неудовлетворительных результатов выступления сборной на Евро-2020, тренер был уволен.